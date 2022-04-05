День ранней диагностики онкозаболеваний проведут в Балашихе

Каждый год в России выявляют около 500 тысяч случаев рака. 25 тысяч этих случаев приходится на Подмосковье.

Раз в полгода в областном онкологическом диспансере в Балашихе проводят день ранней диагностики. 16 апреля пациенты, которые не стоят на учете у онколога, смогут попасть на бесплатную консультацию. Пациентов примут гинеколог, маммолог, дерматолог, проктолог, уролог и хирург.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи ГБУЗ МО «МООД» Денис Сидоров отмечает важность ранней диагностики онкологических заболеваний. У каждой формы заболевания свои признаки, но есть и общие симптомы.

Снижение массы тела, отвращение к определенным пищевым продуктам, которые раньше спокойно переносились. В нозологической форме существуют определенные признаки, которые требуют обязательного обращения к специалисту. Например, в молочной железе — это образование узелков, кровянистые выделения. При опухоли кожи — язвы, которые не заживают.

16 апреля пациентов ждут в Московском областном онкодиспансере в Балашихе с 9 до 15 часов. Планируется принять около 300 человек.