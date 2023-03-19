Подмосковье 19 марта 2023, 00:30 День работников ЖКХ отметили в Раменском

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В культурно-досуговом центре «Сатурн» в Раменском поздравили сотрудников сферы ЖКХ с их профессиональным праздником. Лучшим работникам вручили благодарственные грамоты.

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За профессионализм и отличную работу сотрудников ЖКХ награждали глава Раменского округа Виктор Неволин и зампредседателя Московской областной думы Игорь Чистюхин.

Благодаря этим людям, отметил Виктор Неволин, в городском округе реализуются масштабные проекты по преображению территорий, ремонту подъездов и многоквартирных домов.

«Это самое первое, с чем сталкивается человек. Он не видит, что происходит под землей, но он чувствует, что у него дома. Тепло, светло, чистые подъезды. Правительство Московской области и губернатор этому уделяют самое пристальное внимание, потому что это действительно то, что формирует отношение к власти. А если власть чуткая, то она на каждый вздох должна реагировать», — отметил глава Раменского округа Виктор Неволин.

Для всех собравшихся в этот день на сцене КДЦ «Сатурн» выступили творческие коллективы округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что все округа Подмосковья вышли из красной зоны рейтинга по качеству воды.

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