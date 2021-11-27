День работника сельского хозяйства отметили в Луховицах

Городской округ Луховицы отметил День работника сельского хозяйства. Для местных жителей это профессиональный праздник. На предприятиях по выращиванию овощей и зерновых здесь работают более двух тысяч человек.

На празднике подвели итоги работы сельскохозяйственных предприятий. В этом году в оборот ввели более 500 гектаров земли. Кроме того, впервые в Луховицах начали выращивать кабачки. Объемы первого урожая впечатлили всех — более 1000 тонн.

«Мы произвели 430 тысяч тонн зерна, 305 тысяч тонн овощей и 363 тысячи картофеля. Весомый вклад в достижение данных показателей, естественно, привнес городской округ Луховицы», — рассказал о достижениях Подмосковья заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Асхат Биджиев.

В торжественной обстановке вручили награды особенно отличившимся агрономам, механизаторам, руководителям крестьянско-фермерских хозяйств.

Предприниматель Светлана Бутузова начинала в качестве разводчика коров, потом у нее появились овцы, а сейчас еще и лошади. Фермер помогает больным детям — занимается иппотерапией. В планах у нее — развить в Луховицах сферу агротуризма.

«Люди приезжают, занимаются и на лошадях, и им очень нравится погулять, пообщаться с животными, но им хотелось бы приехать к нам с ночевкой, чтобы у нас пожить, чтобы себя попробовать в сельском хозяйстве. Для этого необходимы домики», — отметила она.

Городской округ Луховицы продолжает прирастать новыми сельскохозяйственными предприятиями. Уже завершается строительство специального комплекса по обработке зерновых.

Первая партия отправится на сушку уже через неделю. За сутки там смогут обрабатывать 1,5 тысячи тонн кукурузы или сои. Осталось только наладить оборудование и привести в порядок территорию.

«Все, что здесь мы будем дорабатывать, досушивать, — это все наше зерно: наш рапс, наша кукуруза, наша соя. В этом году мы произвели более 68 тысяч тонн по городскому округу Луховицы. Это как раз то количество, под которое рассчитан этот комплекс», — отметил руководитель обособленного подразделения «Производственный участок Луховицы» Виктор Шевцов.

Кроме сельскохозяйственного комплекса реализуется несколько инвестиционных проектов. В декабре откроется сервисный центр по продаже и обслуживанию сельхозтехники.

Продолжает расширяться тепличный комплекс. С вводом третьей очереди появится более 200 новых рабочих мест. А производство овощей увеличится на 14 тысяч тонн в год. Об этом рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

«Продолжается реализация нашего мощнейшего инвестиционного проекта «Луховицкие овощи». Сейчас идет строительство третьей очереди. Чуть меньше пяти миллиардов рублей объем инвестиций. В течение двух-трех месяцев будут готовы новые теплицы общей площадью 15 гектаров», — заявил он.

Появится в Луховицах и собственная птицефабрика. Для проекта привлекли 1,5 миллиарда рублей инвестиционных средств. В год планируется производить до 400 миллионов яиц.