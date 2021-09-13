День работника МФЦ отметили в 40 округах Подмосковья в выходные

Более 320 сотрудников подмосковных МФЦ наградили в честь их профессионального праздника в выходные. Они получили грамоты и благодарственные письма.

Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, каждый год в областных МФЦ появляется все больше услуг, а сотрудники проходят дополнительное обучение. Нам важно отмечать успехи наших работников, поощрять всех инициативных и ответственных, мотивировать их на новые достижения Максим Рымар. Помимо награждения в подмосковном Доме правительства, в 40 округах состоялись праздничные программы. А 9 сентября с профессиональным праздником сотрудников МФЦ поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.