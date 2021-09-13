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    13 сентября 2021, 14:57

    День работника МФЦ отметили в 40 округах Подмосковья в выходные

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более 320 сотрудников подмосковных МФЦ наградили в честь их профессионального праздника в выходные. Они получили грамоты и благодарственные письма.

    День работника МФЦ отметили в 40 округах Подмосковья в выходные | Изображение 1

    Как отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар, каждый год в областных МФЦ появляется все больше услуг, а сотрудники проходят дополнительное обучение.

    Нам важно отмечать успехи наших работников, поощрять всех инициативных и ответственных, мотивировать их на новые достижения

    Максим Рымар.

    Помимо награждения в подмосковном Доме правительства, в 40 округах состоялись праздничные программы.

    День работника МФЦ отметили в 40 округах Подмосковья в выходные | Изображение 2

    А 9 сентября с профессиональным праздником сотрудников МФЦ поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.