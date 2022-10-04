День промышленности и науки отметили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 17:11 Поделиться Telegram

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Viber День промышленности и науки отметили в Подмосковье

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Первый искусственный спутник Земли Советский Союз запустил 4 октября 1957 года. Металлический шар находился на орбите 92 дня, совершил 1440 оборотов вокруг планеты, пролетев около 60 миллионов километров. Теперь в эту дату в Подмосковье отмечают День промышленности и науки.

Запуск спутника имел огромное значение, ведь все создавалось с нуля специалистами из разных областей знаний. Появлялись новые сплавы и целые отрасли промышленности. Шаг в космос стал реальным толчком в будущее. Не удивительно, что в календаре Подмосковья появилась такая памятная дата.

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«Это достижение российской науки. Несмотря на то, что над запуском спутника работали многие предприятия страны, но центр сборки, центр подготовки находился в Королеве — в нашем наукограде», — говорит заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов.

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«Запуск спутника послужил неким триггером, который ускорил процесс эволюции цивилизации до скоростей, которые иначе как революционными не назовешь. Даже те области жизни, которые далеки от космической деятельности, изменились кардинально», — считает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Покорение неба продолжается в Подмосковье и сегодня. «РКК Энергия», где работает больше семи тысяч человек, или «НПО Лавочкина», где около пяти тысяч сотрудников, все так же поднимают планку науки. Нельзя забывать и о других направлениях. Медицина, строительство, обработка материалов — большая часть того, чем пользуются сегодня жители Земли, получили мощный толчок к развитию благодаря космическим технологиям.

Что касается промышленности, для Подмосковья — это почти 50% экономики. Основу составляют обрабатывающие производства — таких в регионе около полутора тысяч. Больше всего предприятий занято в пищевой и перерабатывающей отрасли — около 350 компаний, в химии и фармацевтике — порядка 300 организаций, в машиностроении и металлообработке — более 280 компаний.

Сегодня около полумиллиона жителей Подмосковья заняты в промышленности и науке. В конце лета губернатор Андрей Воробьев анонсировал программу льготной ипотеки для научных сотрудников.

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