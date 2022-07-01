День промышленника отметили в Московской области

В первую пятницу июля в Подмосковье отмечают профессиональный праздник — День промышленника. Для Московской области этот день особенный: регион является одним из самых промышленно развитых во всей России.

«Промышленный комплекс вносит крайне весомый вклад в благополучие Московской области. Основу промышленности Подмосковья составляют обрабатывающие производства — таких в регионе более 1400. Больше всего предприятий занято в пищевой и перерабатывающей промышленности — 347 компаний, химической и фармацевтической — 296 организаций, а также в машиностроении и металлообработке — 286 компаний», — рассказала глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

По словам Екатерины Зиновьевой, годовой индекс промышленного производства в Московской области стабильно показывает высокие отметки. Начиная с 2017 года он ни разу не опускался ниже показателя в 108%. В прошлом году он достиг 110,4%. За первые месяцы текущего года промышленное производство в Подмосковье тоже показало значительный рост — на 5,9% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Сейчас на различных промышленных предприятиях Подмосковья трудоустроены больше 460 тысяч человек. Это примерно четверть от всего занятого населения в регионе. В Московской области работают некоторые промышленные гиганты — например, РКК «Энергия», где трудоустроено более семи тысяч человек, или НПО Лавочкина с численностью сотрудников около пяти тысяч. Кроме того, активно развиваются и более молодые компании.

В Министерстве инвестиций Московской области поздравили всех причастных с Днем промышленника и пожелали этой отрасли в дальнейшем все так же активно развиваться.