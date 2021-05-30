День предпринимателя отметили в Раменском городском округе. На фестивале бизнесмены показали себя и представили продукцию: изделия из смолы, молочные продукты и мед. На встрече — дегустации, обмен бизнес-идеями и мастер-классы.

Женщины, например, объединились в группу «Нежный бизнес». Они предлагают изделия из смолы, интерьерные украшения, бижутерию и услуги в сфере красоты.

«Это колоссальная поддержка для каждого бизнеса. Администрации большущее спасибо за эту организацию, за помощь в распространении, в пиаре нашем. О нас многие узнают. И это для нас большой плюс», — отметила лидер сообщества «Нежный бизнес» Наталья Сенатова.

А еще жители Раменского узнали о «Веселой корове» — фермерском хозяйстве, в котором более 200 парнокопытных. Молодые предприниматели каждый день перерабатывают 1,5 тонны молока.

«Был разоренный совхоз в Раменском округе, и мы решили его восстановить, потому что очень жалко было животных. И мы начали его потихонечку восстанавливать. В итоге это превратилось в ферму „Веселая корова“, где все животные счастливы, а мы кушаем натуральные продукты», — рассказала фермер Анна Матюшкина.

Гости фестиваля продегустировали сыры и молочные коктейли от «Веселой коровы».

«Я считаю, что это очень хорошо. Во-первых, это какое-то развлечение. Во-вторых, это продвижение продукции. И люди могут узнать, что можно купить вкусно и качественно», — поделилась впечатлениями гостья мероприятия Диана Павлинич.

Ольга Димитрогло представила продукцию своей пчелиной фермы. Она поделилась медом разных сортов и продуктов пчеловодства. К этому делу женщину и ее близких подтолкнула семейная традиция. Отец ее мужа в советское время работал пасечником. Поэтому пчелы у них были всегда, но профессионально этим родственники решили заняться два года назад.

На одной площадке предприниматели перенимают идеи и презентуют свои товары. Также на фестивале участники присоединились к бизнес-играм, дегустировали продукты, проходили мастер-классы.

«Всегда нужно в этом мире общаться и не замыкаться на своих проблемах, на рутине. Выходишь, общаешься с людьми и улыбаешься. Появляются новые идеи и дают движение», — признался предприниматель Сергей Кислов.

Фестиваль собрал предпринимателей со всего округа. Всего малым и средним бизнесом в Раменском занимаются более 12 тысяч человек, а это 28 тысяч рабочих мест.

«Вот мы сегодня проходили специально для того, чтобы у каждого предпринимателя спросить: „Чем надо помочь?“ И многие говорили: „Да, эту помощь мы уже от вас получили, будет ли еще что-то?“ Многие благодаря этой помощи смогли выжить в период пандемии. И многие выстроили свои планы на будущее. Для нас важно удержать их на территории, потому что все-таки 25% бюджета — это малое предпринимательство», — заявил руководитель Раменского городского округа Виктор Неволин.

На мероприятии он отметил лучших представителей бизнеса Раменского округа. Также на фестивале подписали трехстороннее соглашение между администрацией, работодателями и профсоюзной организацией в поддержку бизнеса разных уровней.