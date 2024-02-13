Подмосковье 13 февраля 2024, 08:52 День православной молодежи отпраздновали во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске Unsplash

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Во Дворце культуры «Химик» в Воскресенске состоялись «Сретенские игры», посвященные Дню православной молодежи. Участие в празднике приняли 16 команд со всего Подмосковья.

Команды продемонстрировали свои знания в области православной и отечественной культуры: живописи, музыке, литературе и народном творчестве. Поприветствовать участников «Сретенских игр» пришел глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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«Мы едины в нашей вере, спасибо вам огромное, что присутствуете здесь. Очень приятно, что у вас горят глаза, вы хотите участвовать. <…> Я надеюсь, что проигравших здесь не будет, все будут победителями», — сказал Алексей Малкин.

Организаторами игр выступили 1-й Воскресенский благочиннический округ, управление культуры городского округа Воскресенск и отдел по миссионерской работе и делам молодежи Коломенской епархии.

«Я очень рада, что Воскресенск в этом году стал площадкой для такого масштабного важного мероприятия, потому что мы вместе делаем общее дело. Это все на благо воспитания наших детей, подрастающего поколения», — отметила начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина.

На подведении итогов «Сретенских игр» все команды получили почетные грамоты и памятные призы.

«День православной молодежи празднуется на Сретение Господне. <…> Этот праздник осмысляется как встреча человека с Богом. Это может произойти в любой момент жизни, но важно, чтобы это произошло в молодом возрасте, чтобы человек прожил свою жизнь с Богом», — поделился председатель отдела по миссионерской работе и делам молодежи Коломенской епархии Иоанн Бакушкин.

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