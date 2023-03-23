Подмосковье 23 марта 2023, 13:23 День православной книги отметили в Воскресенске

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День православной книги отметили в Доме культуры села Косяково в городском округе Воскресенск. Участие в мероприятии приняли воспитанники воскресной школы Ильинского храма села Петровское.

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Гостям рассказали об истории появления на Руси первой печатной книги «Апостол», о первопечатниках Иване Федорове и Петре Мстиславце. Показали, как выглядел первый печатный станок и формы для литер. После состоялся кинопоказ короткометражного фильма о рождении книги.

Настоятель Ильинского храма Михаил Пшеничный рассказал о самых важных книгах православия. Главный библиотекарь комплекса информационно-библиотечного обслуживания Воскресенска Светлана Ерошкина провела интерактивную викторину.

Завершилось мероприятие мастер-классом по правилам писания старославянского алфавита. Занятие провела педагог воскресной школы Ильинского храма Ольга Крищенко.

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