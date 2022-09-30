День пожилого человека отметили в Солнечногорске | 360°

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День пожилого человека отметили в Солнечногорске

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Лоскутки ткани, нитки, синтепон, листья мяты и немного терпения. Мастер-класс по созданию куколки-травницы — в топе развлечений, представленных сегодня в солнечногорском ДК «Выстрел». Сотни пенсионеров пришли сюда, чтобы отметить День пожилого человека, а заодно и освоить интересное занятие.

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За соседними столами — работники клуба «Активное долголетие» и всероссийского общества инвалидов. Это те организации, куда бабушки и дедушки обращаются чаще всего. Сегодня они дают консультации без записи на прием, очередей и ожидания. Медики тоже приехали на главную площадку праздника. Прививки от пневмококковой инфекции, гриппа и ковида — всем желающим. Последние две, кстати, оказались самыми востребованными. За полчаса привились сразу десять человек.

Душевный концерт пенсионеры смотрели в комфортном зале. Лучшие артисты округа подняли гостям праздника настроение и зарядили энергией.

Этой осенью для пенсионеров проекта «Активное долголетие», который реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева, подготовили 24 новых маршрута на знаменитые фабрики региона. Экскурсии направлены на знакомство с народными промыслами Подмосковья.

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