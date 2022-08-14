День поселка Тучково отметили народными гуляньями и пловом

Поселок Тучково Рузского городского округа отметил 118-й день рождения. Гостей праздника ждали интерактивные тематические площадки, ярмарка и аттракционы.

Вкуснейший плов, приготовленный по самаркандскому рецепту, стал сюрпризом и подарком организаторов для всех гостей праздника. Плова приготовили 200 килограммов и при помощи волонтеров Рузского городского округа угостили блюдом всех желающих.

«Одной из проблем мероприятия было достать такой объемный сосуд, в котором можно приготовить. Остальное наши местные жители, умельцы помогли приготовить. И мы всем раздали, сами попробовали, в том числе [угостили] и всех гостей, которые к нам приехали со всего Подмосковья и из Москвы», — рассказал начальник территориального отдела Тучково подразделения администрации Рузского городского округа Виктор Русаков.

Сергей Синько со своими тремя детьми провел на празднике почти весь день. Он родился и вырос в Тучкове по соседству с улицей лейтенанта Захарова. Сейчас здесь растут его дети. Молодой отец с гордостью показывает четырехлетнему Артему недавно установленный монумент в честь Героя Великой Отечественной войны.

«Выросли здесь, все время с отцом ездили с этой остановки на дачу. Но не было здесь ничего напоминающего об Александре Захарове. И вот наконец-то здесь увековечена память его, такой вот мемориальный камень поставлен. Очень приятно. Я думаю, что это важно для всех жителей поселка Тучково», — поделился Сергей Синько.

В поселке скоро увековечат память еще одного Героя Великой Отечественной, уроженца Тучкова, — защитника Брестской крепости старшего лейтенанта Александра Потапова. Мемориальная доска на улице его имени появится в ближайшие недели.

В Подмосковье более двух третей туристов приезжают из Москвы и других российских регионов. Посетить различные мероприятия в регионе можно в том числе по «Пушкинской карте», рассказал в интервью радио Sputnik губернатор Московской области Андрей Воробьев.