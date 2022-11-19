Подмосковье 19 ноября 2022, 21:34 День поисковика отметили в Подмосковье

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День поисковика отмечают в Подмосковье с 2018 года. Мособлдума установила праздник 19 ноября.

Закон «О поисковой работе в Московской области в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества» приняли в 2020 году.

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«Сегодня добровольческое движение является действительно массовым. Более того, именно из поисковиков вышли многие другие волонтерские организации и направления, без которых уже невозможно представить современное Подмосковье», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Председатель Мособлдумы рассказал о том, что поисковое сообщество Подмосковья состоит из 12 объединений и 113 поисковых отрядов. В рядах поисковиков состоит 3,5 тысячи поисковиков.

«Поздравляю всех участников поискового движения с праздником! Участники поисковых отрядов принимают активное участие в разных акциях — археологических, исторических, образовательных — однако глобальная миссия во всем этом одна: увековечить память погибших при защите Отечества», — обратился к поисковикам Игорь Брынцалов.

Председатель Мособлдумы рассказал о том, что поисковое сообщество Подмосковья состоит из 12 объединений и 113 поисковых отрядов. В рядах поисковиков состоит 3,5 тысячи поисковиков.

«Поздравляю всех участников поискового движения с праздником! Участники поисковых отрядов принимают активное участие в разных акциях — археологических, исторических, образовательных — однако глобальная миссия во всем этом одна: увековечить память погибших при защите Отечества», — обратился к поисковикам Игорь Брынцалов.

С начала года в Подмосковье провели более 100 поисковых экспедиций, поисковые организации перезахоронили 219 погибших воинов. Кроме того, в регионе прошел автопробег поисковиков по маршруту Московская область — Волгоград — Московская область протяженностью более двух тысяч километров. Пробег приурочили к 80-й годовщине Сталинградской битвы.

Сотни поисковиков участвуют в Вахтах Памяти и принимают участие в значимых событиях по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

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