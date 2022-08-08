День поэзии провели в усадьбе Шахматово в Солнечногорске

Поклонники поэзии Александра Блока собрались в усадьбе Шахматово в Солнечногорске. По традиции День поэзии проходит здесь каждое первое воскресенье августа, а нынешний праздник стал 62-м.

Традиционно любители и авторы стихотворений встречаются, чтобы вспомнить произведения классика и представить собственное творчество. В этот раз праздник начался с выступлений самых маленьких поэтов — учеников лицея имени Блока. Шахматово — место, где Блок провел многие годы. Усадьбе поэт посвятил ряд произведений.

На празднике гости могли послушать чтецов и поэтов, а также изучить реконструированную усадьбу. Она была сожжена еще в начале прошлого века. Однако стараниями поклонников Блока обрела вторую жизнь и теперь встречает сотни гостей.

«Мне вот этим дорог праздник — тем, что ты можешь здесь прочитать просто. Когда читаю, я всегда здесь волнуюсь, потому что для меня Блок слишком много значит», — поделился поэт, член Союза писателей Москвы Григорий Певцов.

Традиция собираться в годовщину гибели Блока зародилась в 1969 году. Тогда в Шахматово приезжали Евтушенко, Окуджава и многие другие культовые советские поэты. Спустя годы встречи сохранились и продолжают объединять писателей не только Подмосковья, но и всей России, а крыльцо блоковской усадьбы стало помостом, на который от праздника к празднику мечтают взойти молодые поэты.