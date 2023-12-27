Подмосковье 27 декабря 2023, 10:44 День Подмосковья с розыгрышем путевок начался на выставке «Россия» на ВДНХ Пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

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День Московской области проходит на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 27 декабря. В 75-м павильоне для гостей подготовили викторины, конкурсы, розыгрыши туристических путевок в лучшие места отдыха региона и многое другое.

Посетители смогут написать письмо Деду Морозу, создать уникальную новогоднюю открытку с помощью GigaChat и виртуального ассистента Салют. Нейросеть также может отвечать на вопросы, вести диалог, писать код и многое другое.

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В зоне ярмарки НХП Федоскинская фабрика миниатюрной живописи проведет для гостей мастер-класс, а в 55-м павильоне, где работает площадка Дома молодежи, пройдут паблик-токи с волонтерами. Они расскажут о благотворительных акциях в регионе и других важных направлениях деятельности.

Помимо этого, на Городской ферме ВДНХ подмосковные фермеры представят свою продукцию, которую можно будет продегустировать и купить. На малой сцене в зоне культурных проектов выступят Сергей Безруков, Игорь Бутман, Егор Дружинин и другие знаменитости.

Завершится День Московской области большим концертом на главной уличной сцене. В нем выступят популярные исполнители — Seville, Ваня Дмитриенко, Диана Анкудинова и Niletto.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия». По его словам, с колоритом Московской области гости смогут познакомиться во время 3D-путешествия по значимым местам региона, паблик-токов с людьми культуры, спорта, бизнеса, а главное — с помощью игровой зоны.

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