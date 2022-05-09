День Победы у обелиска Славы отметили дети из Донбасса, взятые под опеку семьей из Домодедова

Супруги Александр и Галина из села Растуново городского округа Домодедово впервые за много лет не поехали в День Победы на Красную площадь. В этом году в их семье появились две новые приемные дочки и сын. Детей эвакуировали из Донбасса, поэтому родители решили, что гула военной техники в их жизни уже достаточно.

Местом для празднования Дня Победы семья выбрала обелиск Славы. Это мемориальный комплекс, посвященный воинам из Домодедова, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Память о них хранит Вечный огонь.

Прибывшие из Донбасса две сестры и брат росли в разных детских домах. Но вновь объединиться в одной семье они смогли только в Подмосковье.

Источник фото: телеканал «360»

Александр и Галина прекрасно понимают важность семейных ценностей. Кроме родных детей они уже четыре года воспитывают троих приемных. Поэтому новые дети не стали для них нагрузкой.

«Каждый год мы проводим День Победы на Красной площади. Но в этот раз сделали исключение, понимаем, что рокот и гул военной техники для ребят сейчас пока еще травматичны», — рассказала Галина.

Кроме важности семьи пара готова воспитать в детях уважение к памяти героев, отдавших жизни за то, чтобы их потомки жили в мире.

«У меня дедушка из Тамбова ветеран войны, дед мужа Богачев Александр Иванович прошел всю войну и встретил победу за 20 километров до Берлина. О них мы обязательно расскажем своим детям», — пообещала Галина.

Источник фото: телеканал «360»

Она подчеркнула, что только сохранением памяти и поддержкой ценностей можно обеспечить детям духовный и нравственный рост, чтобы они стали настоящими и добрыми людьми.

Гуманитарный проект по поиску новых семей для детей-сирот из Донбасса начали в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Сам глава региона неоднократно отмечал, что все семьи, которые готовы взять опеку над ребенком, должны пройти обязательную подготовку.