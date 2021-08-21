День Павловского Посада прошел в аэропорту Домодедово

В туристском информационном центре (ТИЦ) аэропорта Домодедово прошел День Павловского Посада. Гости праздника узнали о городе через призму туристических проектов.

Посетители павильона приняли участие в мастер-классах по росписи елочных игрушек и плетению ковриков. Гостям представили продукцию компании «Иней», которая производит новогодние украшения, и АО «Павлово-Посадский шелк».

Источник фото: телеканал «360»

Это уже шестое в 2021 году мероприятие в ТИЦ, которое посвятили туристическим городам Подмосковья. Ранее в центре прошли презентации Истры, Орехово-Зуева, Раменского, Серпухова и Вереи. Подобные мероприятия организуют в поддержку проекта правительства Московской области «Лето в Подмосковье». Основная задача организаторов — привлечение туристов в регион.

Туристский информационный центр появился в аэропорту Домодедово в июле 2019 года. Это первый ТИЦ, который объединил главные туристические маршруты Подмосковья.