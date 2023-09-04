Подмосковье 04 сентября 2023, 16:19 День памяти жертв трагедии в Беслане прошел в подмосковном колледже «Энергия» Министерство образования Московской области

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В Подмосковном колледже «Энергия» прошел День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятную дату установили в 2005 году, ее связали с трагедией в Беслане, сообщили в Министерстве образования Московской области.

«В актовом зале подмосковного колледжа „Энергия“ в структурных подразделениях городских округов Реутова, Балашихи и Богородского с участием студентов первых-вторых курсов прошло мероприятие — час памяти „Имя трагедии — Беслан“, приуроченное к 19-й годовщине трагедии Беслана», — уточнили в ведомстве.

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Студентам рассказали о событиях во время захвата заложников в школе в Беслане. Рассказ сопроводили фото и видео с места происшествия. Также в колледже организовали выставку.

В конце участники мероприятия зажгли свечи и почтили минутой молчания память погибших.

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