Подмосковье 08 сентября 2023, 20:15 День памяти жертв блокадного Ленинграда прошел в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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В Московской области прошел День памяти жертв блокадного Ленинграда. Сейчас в регионе живут 663 блокадника, сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Каждому из них оказывается адресная помощь и поддержка.

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«Ежегодно к празднику Великой победы жители блокадного Ленинграда получают 15 тысяч рублей, также в честь годовщины снятия блокады города Ленинграда им оказывается помощь в размере трех тысяч рублей», — сообщила министр Людмила Болатаева.

Также блокадникам Ленинграда, проживающим в регионе, ежемесячно компенсируется половина платы за общее имущество и коммунальные услуги.

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