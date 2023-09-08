08 сентября 2023, 20:15
День памяти жертв блокадного Ленинграда прошел в Подмосковье
В Московской области прошел День памяти жертв блокадного Ленинграда. Сейчас в регионе живут 663 блокадника, сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.
Каждому из них оказывается адресная помощь и поддержка.
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«Ежегодно к празднику Великой победы жители блокадного Ленинграда получают 15 тысяч рублей, также в честь годовщины снятия блокады города Ленинграда им оказывается помощь в размере трех тысяч рублей», — сообщила министр Людмила Болатаева.
Также блокадникам Ленинграда, проживающим в регионе, ежемесячно компенсируется половина платы за общее имущество и коммунальные услуги.
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Блокада Ленинграда
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