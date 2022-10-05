День памяти Подольских курсантов отметили в Подмосковье | 360°

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День памяти Подольских курсантов отметили в Подмосковье

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День памяти Подольских курсантов отметили в Подмосковье 5 октября.  В этот день в 1941 году в 15:00 одну из рот передового отряда отправили по маршруту Подольск — Малоярославец — Медынь — Мятлево, чтобы сдержать противника.

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Солдаты без опыта боев отправились в сдерживающий бой, чтобы главные силы смогли занять Ильинские рубежи. В память о событиях в канун 30-летия Великой Отечественной войны воздвигли памятник.

В Музее боевой славы имени Подольских курсантов проводят экскурсии. Гидами стали школьники, учащиеся 10, 11 и восьмых классов. Они назубок знают события тех дней и с охотой делятся знаниями с посетителями.

Чем взрослее гости музея, тем больше впечатлений им оставляет история о 3500 молодых ребятах, которым удалось удержать почти 100 тысяч солдат и 500 нацистских танков. Им удалось не пропустить фашистов дальше, совершив подвиг ценой собственной жизни.

Подольск

Музеи

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