12 декабря 2022, 10:56
День открытых дверей в МГОПУ пройдет онлайн 22 декабря
Будущие абитуриенты и их родители смогут дистанционно побывать на дне открытых дверей в Московском государственном областном педагогическом университете. Мероприятие пройдет в онлайн-формате 22 декабря.
День открытых дверей будет посвящен приему на программы магистратуры по очно-заочной и заочной формам обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.
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На онлайн-встрече представители факультетов и сотрудники приемной комиссии университета расскажут об условиях поступления и содержании курсов. Прием документов начнется в МГОПУ с 10 января.
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К трансляции можно будет присоединиться по ссылке. Начало в 16:00.
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