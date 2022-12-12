Подмосковье 12 декабря 2022, 10:56 День открытых дверей в МГОПУ пройдет онлайн 22 декабря

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Будущие абитуриенты и их родители смогут дистанционно побывать на дне открытых дверей в Московском государственном областном педагогическом университете. Мероприятие пройдет в онлайн-формате 22 декабря.

День открытых дверей будет посвящен приему на программы магистратуры по очно-заочной и заочной формам обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.

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На онлайн-встрече представители факультетов и сотрудники приемной комиссии университета расскажут об условиях поступления и содержании курсов. Прием документов начнется в МГОПУ с 10 января.

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К трансляции можно будет присоединиться по ссылке. Начало в 16:00.