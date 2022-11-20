Подмосковье 20 ноября 2022, 20:48 День открытых дверей провели в МГОУ

Читать 360tv в

Абитуриенты Московского государственного областного университета на дне открытых дверей благодаря интерактивной игре могли узнать о жизни известных исторических личностей. Игру создавали студенты и педагоги факультета истории, политологии и права.

Некоторые абитуриенты МГОУ еще не решили, кем хотят стать. Для них в рамках дня открытых дверей провели профориентационную диагностику. Тест из 150 вопросов можно было пройти за 15 минут и сразу же получить лист определения профессиональной направленности.

Реклама

Доцент кафедры психологического консультирования Вадим Кочнев рассказывал абитуриентам, как справиться со стрессом во время ЕГЭ. Была как теория, так и практика по методике стресс-серфинга.

Реклама

Перед абитуриентами на мероприятии выступил выпускник МГОУ, рекордсмен мира, Европы и России по силовым видам спорта, обладатель высшего спортивного звания «Элита России» Евгений Петров.

«С преподавателями и с факультетом я всегда на связи. Всегда рекомендую старшеклассникам поступать в этот университет, потому что всегда бюджетных мест много — это немаловажно. И университет с различными школами. Будучи молодым ученым, преподавателем можно всегда найти себе работу по душе», ­– рассказал выпускник МГОУ, заместитель председателя Российского спортивного союза молодежи Евгений Петров.

На сегодняшний день в МГОУ 14 факультетов и почти 13 тысяч обучающихся. И это практически все уровни образования: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура. В университете есть и докторантура. Можно прийти студентом первого курса, а выйти уже доктором наук.

«Наши факультеты предлагают различные программы. Их число постоянно увеличивается. У нас более 20 научных школ. Это и историки, и политологи, и педагоги, и психологи. Очень востребованное направление — биомедицина и медицина. Мы в этом году сделали второй набор на медицинском факультете», — сообщил проректор по научной работе МГОУ Дмитрий Куликов.

Прием документов для поступления начнется в МГОУ в июне. Специалисты рекомендуют абитуриентам не затягивать с выбором вуза. В Московском государственном областном университете есть курсы по подготовке к ЕГЭ. Качественная подготовка к экзаменам и высокий балл дают больше шансов поступить в университет. Подробности можно узнать на официальном сайте МГОУ.