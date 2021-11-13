День открытых дверей провел для абитуриентов МГОУ

Московский государственный областной университет провел День открытых дверей для абитуриентов. Собравшиеся узнали об учебных программах каждого из 15 факультетов, а также о новых правилах поступления в вуз.

На все вопросы будущих студентов и их родителей отвечали преподаватели МГОУ. Каждый факультет подготовил отдельный стенд, где абитуриенты узнавали, какие предметы им пригодятся для поступления. Тем более, что правила в этом году для получения студенческого билета немного изменились.

«Основное нововведение в том, что зачисление будет происходить по оригиналу документов об образовании», — рассказала начальник отдела по работе с поступающими МГОУ Ирина Щеглова.

Также она отметила, что поменялась система вступительных экзаменов для тех, кто пришел в вуз после колледжа или техникума.

«Абитуриенты со средним образованием будут сдавать на отдельные конкурсные группы по результатам ЕГЭ или же они будут сдавать наши вступительные испытания», — заявила Ирина Щеглова.

На кого пойти учиться абитуриенты решают сами. Выбрать можно из 15 факультетов. Определиться с будущей профессией помогают преподаватели.

«Факультеты связанные с изучением иностранных языков пользуются популярностью. Что вызывает у нас улыбку и уважение, то что сейчас большой интерес среди педагогических направлений у наших поступающих», — отметила начальник отдела по профориентационной работе с абитуриентами и студентами Грануш Джафарова.

При поступлении абитуриенту лучше всего приложить к аттестату дипломы олимпиад. Директор научно-образовательного центра инновационного развития молодёжи МГОУ Оксана Пучкова отметила, что победители олимпиад получат дополнительные баллы и другие преимущества при поступлении.

«Например, победители и призеры заключительных этапов олимпиад поступать в любой университет по своему профилю без вступительных испытаний», — отметила она.

В конце дня гости МГОУ смогли посмотреть онлайн выступление российского предпринимателя и мецената Андрея Ковалева. Сам он приехать в вуз не смог, но пожелал будущим студентам научиться размышлять и самостоятельно найти информацию.

Все эти навыки и знания студенты смогут получить МГОУ. Абитуриентам для начала придется пройти важный этап — вступительные экзамены.