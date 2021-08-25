День открытых дверей проведут в подмосковных библиотеках 28 августа

В подмосковных библиотеках 28 августа пройдет День открытых дверей. Гостей ждут более 817 библиотек. Сотрудники подготовили для посетителей увлекательную программу. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

Подмосковные библиотеки ждут на День открытых дверей более 100 тысяч гостей. 28 августа посетители смогут записаться в студии и кружки, узнать о предстоящих мероприятиях в библиотеке и получить уникальную возможность побывать в книжных хранилищах.

За прошлый год жители Подмосковья посетили библиотеки более девяти миллионов раз.

Каждая бибилиотека подготовила на 28 августа развлекательную программу. В Московской Губернской универсальной библиотеке в Королеве гости смогут попробовать себя в 3D-моделировании, для самых маленьких читателей подготовили «Библионяню» и «Библиопродленку». Для всех желающих проведут познавательные краеведческие игры, а завершат день молодежным «квартирником».

Центральная библиотека Ленинского городского округа удивит гостей представлением клоуна Алекса с его проектом «А у нас во дворе…». Для детей проведут мастер-класс по эмоциональному интеллекту от центра «ЭИ дети».

В Сергиевской сельской библиотеке Коломны организуют книжный челлендж, расскажут о книжных новинках, познакомят с библиотечными проектами и занятиями для детей и взрослых.

В Центральной библиотеке Долгопрудного презентуют интеллектуальное кафе BiblioParfe. Во время мероприятия парфюмеры столицы расскажут о мире ароматов. В читальном зале также пройдет художественная выставка и краеведческий лекторий.

В Центральной библиотеке имени Анны Ахматовой в Домодедове для гостей подготовили подарки и приключения с участием Чеширского кота, Шляпника и Червонной Королевы, мастер-класс по алгоритмике, презентация кружков и курсов.