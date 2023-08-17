Подмосковье

17 августа 2023, 10:38

День открытых дверей прошел в перинатальном центре Мытищ

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Более 50 человек посетили перинатальный центр Мытищ в день открытых дверей. Они прослушали лекцию о партнерских родах и поучаствовали в розыгрыше призов.

Среди гостей перинатального центра разыграли прогулочную коляску, автокресло, гигиенические принадлежности, пледы, игрушки и косметику для ухода за ребенком.

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Подобные встречи в перинатальном центре Мытищ проходят регулярно. Следующий день открытых дверей состоится 26 августа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вручении жилищных сертификатов медикам.

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Мытищи

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