Подмосковье 29 января 2024, 18:55 День открытых дверей прошел в ОМВД Лобни Пресс-служба администрации г.о. Лобня.

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Председатель Общественного совета при ОМВД и полицейские провели день открытых дверей для курсантов правоохранительной деятельности колледжа «Подмосковье». Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Студенческий десант».

Курсантов познакомили со спецификой работы экспертно-криминалистического отделения. Сотрудники кинологической службы показали дрессировку собак, как они находят наркотические и взрывчатые вещества или след преступника.

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Инспектор отдела кадров рассказала студентам о требованиях к кандидатам для поступления на службу в органы внутренних дел и в вузы системы МВД России.

При любых чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по телефону 112 или в дежурную часть ОМВД, напомнила председатель Общественного совета Татьяна Петрив-Гримальская. Также она затронула вопросы экстремизма и терроризма.

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