Подмосковье 20 февраля 2023, 19:27 День открытых дверей прошел в Одинцовском кампусе МГИМО

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В Одинцовском кампусе МГИМО прошел день открытых дверей. Школьников округа познакомили с вузом и дали советы, как поступить в него.

Студентка второго курса факультета «Управление и политика» Даяна Кантимирова выбрала Одинцовский филиал МГИМО неслучайно. Она заявила, что ее привлекли сильные преподаватели, интересные курсы и большие возможности.

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«Чтобы поступить в МГИМО, у вас должна быть хорошая языковая подготовка, высокий балл по ЕГЭ, но, самое главное, нужно быть готовым к большим нагрузкам», — пояснила девушка.

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В рамках мероприятия старшеклассники школ Одинцова поучаствовали в мастер-классах и интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Также участники уделили внимание и подготовке к экзаменам.

«Я решила еще раз проработать с ними письмо. Это задание базового уровня, но при его выполнении могут быть сложности, поэтому мы сегодня с ребятами почувствуем себя настоящими экспертами, составим текст из предложенного материала», — сообщила кандидат педагогических наук, замедиректора по учебной работе «МГИМО-Junior» Татьяна Джамалова.

Во время мероприятия выпускники пообщались со студентами одинцовского филиала МГИМО и задали интересующие вопросы.

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