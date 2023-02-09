Подмосковье 09 февраля 2023, 10:27 День открытых дверей прошел в Одинцовской областной больнице

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День открытых дверей прошел в центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы. Пациенты могли проверить женское и мужское здоровье — сделать УЗИ, маммографию и рентген. В случаях обнаружения новообразований врачи брали биопсию.

Такие тематические дни открытых дверей в учреждениях здравоохранения округа позволяют вовремя выявлять заболевания на ранней стадии.

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«Как правило, это заданная тематика. Это исследования молочной железы, <...> заболевания легких, заболевания предстательной железы и заболевания кожи. То есть это те локализации, где врачи наиболее часто [выявляют проблемы]», — отметила заведующая центром амбулаторной онкологической помощи ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» Оксана Маслова.

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Дни открытых дверей в центре амбулаторной онкологической помощи проводятся регулярно. Желающим пройти обследования с собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте.

«Естественно, это профилактика. <…> Узнаю [о таких мероприятиях] я на сайте госуслуг, где всегда вывешивается объявление о дне и времени, когда можно прийти на это обследование», — рассказала пациентка Людмила Герасименко.

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