День открытых дверей прошел в культурном центре «Октябрь» в Электростали

В Электростали в культурном центре «Октябрь» прошел день открытых дверей. Все желающие могли познакомиться с кружками и секциями, которые предлагают детям самое разное творчество: от театра и вокала до цирка и модельного искусства.

«Октябрь» — одно из пяти ведущих городских учреждений культуры. В его стенах развиваются многие творческие направления. Воспитанники центра не раз прославляли Электросталь на подмостках других городов и стран.

Детей и родителей в день открытых дверей встречали их будущие педагоги. Им предложил на выбор 15 творческих объединений. Можно было пообщаться с преподавателями и узнать подробности учебы. Показали и результат занятий: для гостей центра провели красочный концерт музыкальных студий.

«Конечно же, мы хотим, что бы к нам пришли. Мы показываем все, что у нас есть. У нас все очень хорошее. Это особенный день, когда начинается сезон. Все отдохнули, с новыми силами рвемся в бой, в новый сезон. Это отлично — показать, что мы умеем, и насколько мы новые, насколько мы современные», — сказал директор КЦ «Октябрь».

В Зарайске прошел масштабный полумарафон по бегу для всех желающих. В нем приняли участие около полутора тысяч человек. Самому старшему спортсмену почти 90 лет, самому маленькому только четыре года.