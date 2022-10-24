Более 7 тысяч человек посетили колледжи Подмосковья в День открытых дверей | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 17:26 Более 7 тысяч человек посетили колледжи Подмосковья в День открытых дверей

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В подмосковных колледжах недавно прошел масштабный день открытых дверей. Он состоялся в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Его посетили в общей сложности больше 7 тысяч человек. Почти половины из них — родители действующих и будущих студентов, которые хотели поговорить с руководством колледжей и узнать у них многие подробности обучения.

«Более 7 тысяч человек приняли участие в мероприятиях в рамках Дня открытых дверей федерального проекта „Профессионалитет“ на базе подмосковных колледжей», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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По ее словам, в проекте принимали участие и действующие школьники. Они смогли побывать на интенсивах, пробах и квестах. Например, в таких сферах, как металлургия, машиностроение, сельское хозяйство. Кроме того, можно было побывать и на самих предприятиях, чтобы воочию познакомиться с их работой. Каклюгина добавила, что это действительно очень важный проект, который помогает детям заранее узнать все подробности своей будущей профессии и заблаговременно начать вливаться в рабочий процесс.

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Сам день открытых дверей состоялся 22 октября, как рассказали в Министерстве образования Московской области.