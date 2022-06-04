День открытых дверей прошел в «Авангарде»

Более тысячи человек 4 июня стали гостями дня открытых дверей в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

В мероприятиях дня открытых дверей приняли участие руководители образовательных организаций, муниципальных органов управления образованием Москвы и Московской области, дети и родители из разных регионов России, вузы-партнеры, студенты, выпускники «Авангарда», юнармейцы и многие другие.

Гости центра участвовали в большом марафоне короткометражного классического и современного анимационного кино, организованном совместно с киностудией «Союзмультфильм», катались в новом скейт-парке и рисовали граффити.

На главной сцене ансамбль имени А. В. Александрова выступил с концертной программой, состоящей из военных песен в исполнении солистов, хора и оркестра.

Директор центра «Авангард» Дарья Борисова провела родительское собрание, на котором рассказала о нововведениях, реализации проектов и летней кампании сборов.

«В учебных занятиях сделаем упор на физическую, медицинскую, строевую и тактическую подготовку. Также курсанты познакомятся с олимпийскими чемпионами и героями России, получат новые знания о Вооруженных силах, проявят себя в творческих конкурсах и даже смогут прыгнуть с парашютом с помощью симулятора прыжков. Гости сегодня узнали, что летний отдых может быть другого формата», — отметила директор учебно-методического центра Дарья Борисова.

Гостям центра предложили посетить ознакомительные экскурсии по территории и корпусам «Авангарда», выставочным тематическим шатрам. Кроме того, можно было посмотреть презентации оборудования и учебных пособий курса по РХБЗ, пройти мастер-классы по медицинской подготовке, БПЛА и робототехнике.