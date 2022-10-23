День открытых дверей прошел в аграрном техникуме в Луховицах | 360°

Подмосковье 23 октября 2022, 22:51 День открытых дверей прошел в аграрном техникуме в Луховицах

Читать 360tv в

День открытых дверей прошел в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Его суть — быстрое и качественное обучение молодежи рабочим специальностям.

В Луховицком аграрно-промышленном техникуме в рамках дня открытых дверей школьников и их родителей познакомили с сельскохозяйственными специальностями. Выпускники техника сейчас самые востребованные специалисты на рынке труда.

Реклама

Луховицкий техникум обучает механизаторов, слесарей и электромехаников. С нового учебного года здесь будут готовить агрономов. Трудоустройство таким специалистам обеспечено. Уже с третьего курса у студентов начинается практика. И большинство выпускников сразу берут на работу.

Реклама

«Сельское хозяйство уже другое. Это одна из современных отраслей. Техника, которая ездит, она вся со спутниковым наведением. Здесь нужны специалисты современные, владеющие этим. Наш Луховицкий техникум выпускает таких ребят», ­– рассказал глава городского округа Сергей Тимохин.