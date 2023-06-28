Подмосковье 28 июня 2023, 11:25 День открытых дверей прошел на полиграфическом комбинате в Можайске

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День открытых дверей прошел на полиграфическом комбинате в Можайске. Для гостей мероприятия проходили мастер-классы и экскурсии, работали аниматоры, выставки и центр трудоустройства.

Жители Можайска смогли ознакомиться с книгами на 15 языках мира, напечатанными на комбинате в 1990-х годах. Также прошли экскурсии по цехам предприятия с современным оборудованием — листоподборкой, листорезкой, швейными машинами, прессом для тиснения фольгой и другим.

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Комбинат печати в Можайске работает с 1974 года. В следующем году предприятие отметит 50-летний юбилей. За это время работа по печати и выпуску продукции ни разу не останавливались. Производство модернизировали в 2021 году.

На дне открытых дверей работал центр трудоустройства, где желающие могли узнать о вакансиях на крупнейшем предприятии округа. Потенциальным сотрудникам предлагают достойную зарплату, удобный график работы, возможность обучения и карьерного роста.

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