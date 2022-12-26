Подмосковье 26 декабря 2022, 08:39 День открытых дверей прошел на базе аварийно-спасательного отряда в Щелкове

Читать 360tv в

Спасатели Щелкова провели день открытых дверей. Жители на базе аварийно-спасательного отряда смогли увидеть весь алгоритм работы специалистов.

Реклама

По легенде, в объятой огнем бытовке застряла Снегурочка. У нее загорелся фен, пламя тут же подхватила елочная мишура. У спасателей было не больше 60-ти секунд на то, чтобы вызволить внучку Деда Мороза.

После успешного вызволения Снегурочки из огня 15 спасателей получили грамоты и подарки за свой профессионализм. Специальными гостями на дне открытых дверей стал отряд корги. Все могли их погладить и сфотографироваться с мохнатыми спасателями. Также работала полевая кухня.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».