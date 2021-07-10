День открытых дверей пройдет в перинатальном центре Мытищ 10 июля

Перинатальный центр на базе ГКБ в Мытищах после перерыва возобновит проведение дней открытых дверей. Также там продолжит работать Школа матери. Об этом говорится в аккаунте МГКБ в Instagram.

День открытых дверей начался в 11:00 в административном корпусе МГКБ — это конференц-зал на третьем этаже. Занятие Школы матери на тему «Роды и послеродовой период» начнется 15 июля в 12:00.

Организаторы изменили условия проведения мероприятий из-за тяжелой обстановки с коронавирусом. На встречах и занятиях будут соблюдать социальную дистанцию. Записаться можно через Instagram. Количество участников дня открытых дверей — 40 человек. В Школе матери смогут заниматься одновременно не более 20 человек. Без масок пускать не будут.

В конце мая перинатальный центр в Зеленограде отметил свое 55-летие. Как написал сайт «Аргументы и факты», на праздник в медучреждение пришли люди, которые родились в нем.