День открытых дверей в МГОУ пройдет 22 мая

День открытых дверей пройдет 22 мая в Московском государственном областном университете. Посетители смогут познакомиться с деканами и преподавателями, задать вопросы, узнать все подробности о поступлении.

В этом году МГОУ отмечает юбилей. Университету — 90 лет. За это время он выпустил тысячи знаменитых и выдающихся выпускников.

Это олимпийские чемпионы, ученые, артисты, телеведущие, поэты и педагоги. Университет славится подготовкой учителей.

В советские годы МОПИ имени Крупской выпускал преподавателей для всего Советского Союза. Традиции качественного классического образования продолжаются и сейчас.

В МГОУ учатся не только российские студенты, но и ребята из СНГ, Китая, Турции, Южной Кореи, Ближнего Востока, Латинской Америки.

День открытых дверей пройдет по адресу: улица Радио, дом № 10 А. Все желающие смогут прийти и получить полезную информацию.

Программа

С 11:00 до 12:00 пройдет регистрация участников в главном здании, в холле со стороны улицы Радио.

С 11:00 до 14:00 абитуриенты смогут пройти тестирование, которое поможет определиться с выбором будущей профессии. Все желающие смогут проконсультироваться насчет поступления в университет и подробнее узнать о довузовской подготовке.

С 12:00 до 13:30 в актовом зале МГОУ представители приемной комиссии расскажут о правилах поступления в МГОУ и особенностях обучения.

С 13:30 до 14:00 пройдут встречи с деканами факультетов университета.

Чтобы прийти на мероприятие, потребуется зарегистрироваться по ссылке заполнив специальную форму.