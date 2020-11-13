День открытых дверей пройдет в МГОУ онлайн 14 ноября

Московский государственный областной университет откроет 13 новых направлений в следующем учебном году. Ознакомиться с ними можно на Дне открытых дверей 14 ноября. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Абитуриенты смогут выбрать направление, которое больше придется по душе.

Теперь в университете есть медицинский факультет. Там будут обучать студентов по специальности «лечебное дело».

Для тех, кто хочет связать свою жизнь с педагогикой, будут интересны направления педагогического образования, такие как «иностранный язык» (китайский и английский), «начальное образование и информатика», «образование детей с расстройствами аутистического спектра и интеллектуальными нарушениями» на факультете специальной педагогики и психологии.

Еще один новый профиль — «реклама и связи с общественностью». Его будут изучать на факультете русской филологии.

Профиль «промышленный дизайн» будут преподавать на направлении дизайна на факультете технологии и предпринимательства. А профиль «логистика и управление цепями поставок» — на направлении менеджмента на экономическом факультете.

Профиль «современный политический процесс и государственная служба» изучается на направлении политология на факультете истории, политологии и права.

Новых абитуриентов в следующем году ждут 13 новых программ, 16 факультетов, 1370 бюджетных мест. На Дне открытых дверей сотрудники приемной комиссии расскажут об особенностях поступления в МГОУ и ответят на вопросы абитуриентов. В целом ничего не изменилось, только ехать никуда не нужно.

Трансляция на YouTube начнется 14 ноября, в 11 часов утра. Ссылку можно найти на сайте МГОУ, в разделе «Абитуриенту».