День открытых дверей пройдет в МГОУ 21 декабря. Гостей ждут ярмарка факультетов и подарки
В этот день МГОУ распахнет свои двери для всех желающих познакомиться с внутренней жизнью университета и узнать больше о поступлении. Участники окунутся в атмосферу праздника и получат заряд новогоднего настроения.
Традиционно программа мероприятия будет включать выступление директора центра профессиональной ориентации и организации приема поступающих Надежды Блиновой, которая расскажет о правилах приема в 2020 году, об особенностях поступления и обучения в МГОУ.
Будущие абитуриенты узнают о подготовительных курсах. А те, кто еще не определился с направлением подготовки, смогут пройти профориентационный тест, а также выбрать образовательную программу.
Помимо официальной части мероприятия гостей ждет ярмарка факультетов, которая позволит более подробно познакомиться с жизнью и деятельностью каждого из них.
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Этот день открытых дверей порадует яркими выступлениями творческих коллективов студентов, сладкими и памятными подарками. Все желающие смогут стать участниками благотворительной акции, которая поможет подарить настроение волшебства и праздника воспитанникам детского дома.
Запечатлеть улыбки, эмоции и яркие моменты с этого события можно будет в специально организованной праздничной фотозоне.