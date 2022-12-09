Подмосковье 09 декабря 2022, 20:08 День открытых дверей пройдет в МГОПУ 17 декабря

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Московский государственный областной педагогический университет проведет день открытых дверей 17 декабря. Абитуриентов ждут в Перловском корпусе университета в Мытищах.

Участникам дня открытых дверей расскажут всю актуальную информацию о поступлении и обучении в университете, а также проведут мастер-классы.

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Среди очных участников мероприятия разыграют пять сертификатов на подготовительные курсы в МГОПУ.

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Абитуриентов и их родителей ждут на дне открытых дверей 17 декабря. Начало мастер-классов — в 10:00, а основной части — в 11:00. Также можно принять участие в мероприятии онлайн — для этого достаточно подключиться к трансляции по ссылке.

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