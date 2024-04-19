Подмосковье 19 апреля 2024, 23:08 День открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье» 20 апреля Министерство образования Московской области

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Единый день открытых дверей пройдет в колледже «Подмосковье». Школьники смогут познакомится с учебным учреждением 20 апреля.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, будущим студентам и их родителям расскажут о правилах приема в колледж, об инновационных программах обучения, познакомят с материально-технической базой, а также абитуриенты встретятся с руководством и педагогами учебного заведения.

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Для ребят пройдут интересные мастер-классы: «Спасательные работы», «Сестринское дело», «Поварское дело», «Карвинг», «Пекарня», «Виртуальная окраска автомобиля и многие другие.

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