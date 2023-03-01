Подмосковье 01 марта 2023, 12:38 День открытых дверей пройдет в аграрном колледже в Коломне 19 марта

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Коломенский аграрный колледж имени Н. Козлова пригласил школьников на экскурсию. Ученики девятых и 11-х классов смогут познакомиться с преподавателями и задать любые вопросы 19 марта. Об этом рассказали в Министерстве образования региона.

На дне открытых дверей школьникам расскажут всю необходимую для поступления информацию. Выпускники смогут задать вопросы о приемной кампании, перспективах, будущих работодателях и программах обучения.

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С учениками пообщаются преподаватели и администрация колледжа.

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Мероприятие начнется в 12:00 по адресу: Малинское шоссе, 36. Всю подробную информацию о колледже можно найти на официальном сайте.

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