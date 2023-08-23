Подмосковье 23 августа 2023, 12:22 День открытых дверей пройдет в 700 домах культуры Подмосковья 26 августа Министерство культуры и туризма Моковской области

Читать 360tv в

Единый день открытых дверей пройдет 26 августа более чем в 700 учреждениях культуры и досуга Московской области. Жителям расскажут о работе кружков и секций.

В Министерстве культуры и туризма сообщили, что в день открытых дверей все желающие смогут записаться на занятия в кружки и посетить мастер-классы. Гости увидят выступления творческих коллективов и ознакомятся с выставками изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Реклама

Запланированы также концерты, лекции, кинопоказы, открытые уроки хореографии, вокала, игры на музыкальных инструментах. В некоторых ДК пройдет танцевальный флешмоб.

Всем желающим организуют экскурсии по доступным помещениям учреждений культуры. Экскурсоводы подробно расскажут об истории организаций, их деятельности и достижениях.

Подробнее о программе дня открытых дверей можно узнать на официальных сайтах культурно-досуговых учреждений в интернете и на их страницах в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в регионе.

Подмосковье стало лучшим на премии «Экспортер года» в Центральном федеральном округе и получило 15 призовых мест. Областные производители вдвое улучшили результат по сравнению с прошлым годом, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.