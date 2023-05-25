Подмосковье 25 мая 2023, 13:06 День открытых дверей по диагностике меланомы пройдет в Люберцах в июне Люберецкая областная больница, Наталья Лымарь

Читать 360tv в

День открытых дверей в Центре амбулаторной онкологической помощи Люберецкой областной больницы пройдет 10 июня, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области. Мероприятие посвятили выявлению и диагностике опасного кожного заболевания меланомы.

Ежегодно количество новых случаев обнаружения меланомы превышает 200 тысяч. На территории России каждый год фиксируют порядка 12 тысяч подобных диагнозов, 700 из которых приходятся на Подмосковье.

Реклама

«Одно из самых коварных онкологических заболеваний — меланома кожи — характеризуется наибольшей смертностью. Риск развития меланомы увеличивается с возрастом, при длительном воздействия солнечного излучения, а также для людей с низким уровнем меланина в коже. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем больше шансов на излечение», — рассказала заведующая Центра онкологической помощи Люберецкой больницы Ани Баданян.

В день открытых дверей пациенты смогут получить консультацию врача-онколога без направления. Записаться на прием можно по телефону +7 (495) 558-43-00, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве врачей в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».