День открытых дверей гарнизона МЧС прошел в Щелкове

Настоящий подарок ко Дню рождения Щелкова преподнесли местный гарнизон МЧС и муниципальный центр гражданской защиты — они организовали в ДК имени Чкалова День открытых дверей. Спасатели провели показательные выступления, дети и взрослые могли осмотреть пожарно-спасательную технику.

В ходе выступления спасатели отработали ситуацию по спасению водителя, попавшего в ДТП, потушили импровизированный пожар.

Источник фото: телеканал «360»

«Сегодня, наверное, самый необычный праздник, потому что мы сегодня собрались здесь с „фронта“ на занятия — и опять ушли на „фронт“. У нас машины уехали на задание. Мы ситуацию держим под контролем. Я вчера написал, что Щелково — это не Рязань, слава богу. Мы прикладываем все силы. Мы показали людям, что ребята работают. У нас хороший гарнизон, отличный отряд, отличный центр. Люди должны знать о своих героях», — сказал директор центра «Гражданской защиты населения» г. о. Щелково Леонид Киселев.

Источник фото: телеканал «360»

Всем участникам Дня открытых дверей помогли справиться с жарой — всем желающим раздали порядка пятисот порций мороженого.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о потенциально пожароопасных территориях Подмосковья. Он отметил, что в регионе внимательно следят за обстановкой.