Подмосковье 17 апреля 2023, 13:04 День открытых дверей для абитуриентов пройдет в МОНИКИ 22 апреля МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Будущие студенты-медики, а также ординаторы и аспиранты смогут побывать в МОНИКИ имени Владимирского на Дне открытых дверей. Мероприятие проведут 22 апреля.

Для посетителей подготовят информационную выставку, посвященную подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. Ординаторы смогут узнать о действующих программах института — в МОНИКИ ведется обучение врачей по 50 специальностям с особым уклоном на практику.

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Будущие студенты узнают о доступных кафедрах и курсах, познакомятся с возможностями обширной клинической базы, насчитывающей 95 объектов по Москве и Подмосковью. Также мероприятие станет возможностью познакомиться с преподавателями кафедр, работниками деканата, ординаторами и аспирантами.

МОНИКИ имени Владимирского — уникальный научно-лечебно-учебный комплекс, крупнейший региональный многопрофильный центр. Здесь оказывают помощь и готовят медицинских специалистов высокой квалификации.

День открытых дверей состоится 22 апреля, в 10:00. Адрес: Москва, улица Щепкина, 61/2, конференц-зал.

Ранее губернатор Подмосковья Воробьев призвал окончательно решить вопрос с дефицитом врачей в регионе.

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