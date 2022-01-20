День освобождения Московской области от фашистских захватчиков отпразднуют 22 января

Московская областная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов поздравила с предстоящим 80-летним юбилеем освобождения Подмосковья от фашистских захватчиков. Памятную дату празднуют 22 января.

22 января 1942 года в результате стратегической операции «Тайфун» советским войскам удалось изгнать немецких оккупантов с территории Московской области.

«В декабре 2021 — январе 2022 года мы отмечали юбилейные события, связанные с освобождением от оккупантов целого ряда городов и населенных пунктов нашего подмосковного края, вспоминали сражения, ставшие знаковыми в истории Второй мировой и Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — говорится в поздравительном письме областной организации ветеранов войны и труда.

Организация поздравила с предстоящим юбилеем ветеранов и всех жителей региона.

«Мы свято чтим память солдат и матросов, ополченцев и мирных жителей, всех сложивших свои головы на полях сражений, защищая наше Подмосковье и любимую Родину! Мы преклоняемся перед величественным подвигом нашего героического поколения победителей, гордимся находящимися рядом с нами ветеранами Великой Отечественной войны! Уверены, что их ратные и трудовые свершения, массовый героизм, подвиги подольских курсантов, героев-панфиловцев, Виктора Талалихина, Зои Космодемьянской, Веры Волошиной и многих других служат достойным эталоном в патриотическом воспитании наших граждан», — отметили в поздравительном обращении.

Ранее стало известно, что реконструкцию Битвы за Москву в Истре посетили более четырех тысяч человек.