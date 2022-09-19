День округа отпраздновали в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 23:56 Поделиться Telegram

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Viber День округа отпраздновали в Солнечногорске Телеканал «360»

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Клоуны театра «Пампуш», творческие коллективы и музыканты выступили для зрителей в День округа в Солнечногорске. Также поздравить жителей с праздником приехала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Мария Захарова поделилась, что называет Солнечногорск родным краем, потому что провела здесь детство.

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«Вот сейчас спрашивают, а время ли для праздника? А правильно ли сейчас собираться на площади, песни петь, танцы танцевать, когда такие события? Наше занятие – работать сейчас, повышать боевой дух, показывать, что наш дух не сломлен и поддерживать их там», - сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

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Телеканал «360»

В честь праздника всем желающим раздавали варенье, причем самое разное — из кабачков, баклажанов, мяты и даже шишек. Работники культуры устроили уже традиционный сладкий фестиваль и боролись за звание лучших кулинаров.

Телеканал «360»

Для жителей в День округа организовали ярмарку местных мастеров, мини-фудкорт, площадки для молодежи. Не забыли и про пункт сбора гуманитарной помощи, чтобы все желающие смогли помочь тем, кому сейчас это необходимо.

«У кого есть сердце, сочувствие, доброта. Если человек один в беде — ему же трудно. А когда нас много — вы сами понимаете. Когда нас много, любую беду легче перенести», — поделилась участница акции Галина Пименова.

Телеканал «360»

Завершили День округа без салюта, от которого добровольно отказались, но не менее трогательно. Сразу несколько знаменитостей вышли на сцену с песнями. Для зрителей выступили группы «Республика», «Колунов» и Андрей Звонкий.

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