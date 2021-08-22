День округа отметили жители Серебряных Прудов

Жители городского округа Серебряные Пруды пришли на празднование образования муниципалитета. Торжества начались с открытия памятного камня. На его месте в середине XVI века находилась крепость, с которой началось развитие округа.

Консультант администрации муниципалитета Алексей Верхушкин пояснил, что крепость стояла на пограничной черте Московского княжества.

«Как и сейчас Серебряные Пруды являются пограничным округом для Московской области», — пояснил он.

Территория муниципалитета динамично развивается. Строятся новые дороги, благоустраиваются дворы и появляются новые общественные пространства. На праздничном мероприятии глава округа Олег Павлихин вручил награды отличившимся в работе аграриям, учителям, дорожникам и работника коммунальных служб.

В беседе с «360» он рассказал о благоустройстве парка, к которому привлекли коммерческую организацию, она занимается ремонтом водонапорной башни.

«Идет обустройство коммерческой организацией бывшей водонапорной башни, построенной еще в конце XIX века графом Шереметевым. Там будет очень хороший ресторанчик на берегу Осетра», — рассказал он.

Городской округ Серебряные Пруды гордится своим земляком — Народным артистом Сергеем Столяровым. В этом году со дня его рождения исполнилось 110 лет. В память о нем в округе проходят «Столяровские чтения». Артисты театра и кино собираются на одной сцене, читают стихи и поют песни из фильмов.

«Мы все свои — и Серебряные Пруды для нас не пустое место», — заявил народный артист Юрий Назаров.

Сергей Столяров родился в деревне Беззубово. В день рождения актера в церкви проходит молебен. А в округе установили памятник и открыли экспозицию в музее, посвященную Народному артисту.

«Сергей Дмитриевич кроме того, что он был замечательный актер, он был заядлый охотник. В культурном центре у нас даже есть статуэтка, которая сделана с натуры с его любимой собаки, с который он ходил на охоту», — рассказал председатель Совета ветеранов городского округа Борис Ефимцев.

Народные гуляния по случаю празднования Дня округа продолжались до самого вечера. На установленной сцене прошел концерт, а в парке работали праздничная ярмарка и фотозоны.