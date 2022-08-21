День округа отметили жители Серебряных Прудов

Подсолнечник стал главным символом 98-го дня рождения городского округа Серебряные Пруды. В День округа цветок можно было увидеть на картинах, в фотозонах и даже на одежде жителей. В честь подсолнуха в городском округе пели песни и даже провели конкурс костюмов.

Подсолнечники в Серебряных Прудах начали выращивать в промышленных масштабах совсем недавно. Только в 2021 году засеяли первые 230 гектаров. А сегодня желтые цветы занимают 200 гектаров.

Для жителей городского округа Серебряные Пруды подсолнух — это еще символ памяти их земляка. Автор идеи получения масла из семечек подсолнечника, так называемого холодного отжима, Даниил Бокарев родился именно в этом месте Московской области.

«Это наш земляк, который впервые в России произвел холодный отжим масла и получил подсолнечное масло. И мы решили, что в этом году, а может, и в последующие годы данный праздник будет приурочен именно к этой культуре — подсолнечнику», — рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

По традиции на празднике наградили жителей, внесших значительный вклад в развитие округа. Благодарственные письма вручили агрономам, педагогам, работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства и дорожной отрасли. В 2022 году муниципальному образованию Серебряные Пруды исполнилось 98 лет.