День Нептуна отпраздновали в Луховицах

Жители городского округа Луховицы собрались на берегу Оки в поселке Белоомут на День Нептуна. Это самое яркое событие лета, которое отмечают в преддверии Дня Военно-морского флота.

По сюжету праздника пираты поставили на место морского царя-самозванца, похитили золотых рыбок и потеряли свой корабль. Спасали Нептуна юные зрители. Когда бога морей и океанов вернули, оказалось, что он подготовил подарки для участников конкурса. Яркости празднику добавил фестиваль красок Холи.

Юные участники праздника рассказали, что интереснее всего для них оказались поиски клада и бросание красками.

Место проведения праздника выбрали не случайно. На этом берегу Оки более 350 лет назад на воду спустили первый военный корабль.

«У нас здесь судоходство совсем рядом, поэтому Военно-морской флот — это тоже тема, которую мы любим, и День Нептуна. Праздник традиционно отмечаем с Днем ВМФ России. Для нас это то, что мы можем отпраздновать, с гордостью говоря о том, что отсюда пошел российский флот», — рассказала исполняющая обязанности Белоомутского отдела Молодежного центра «Юнимакс» Валентина Строкова.

Праздник получился ярким и веселым. По завершении представления ребята с удовольствием фотографировались с артистами. Завершился День Нептуна массовым купанием.