02 августа 2023, 08:49
День Нептуна отпраздновали в Воскресенске
Праздник ко Дню Нептуна провели в микрорайоне Красный строитель в Воскресенске. Для гостей подготовили театрализованное представление, концерт, конкурсы и пенную вечеринку.
Мероприятие прошло на пляже реки Семиславки. Участники видели веселый концерт и спектакль о подводном царстве Нептуна. Сотрудники Центра культуры и досуга «Москворецкий» организуют такой праздник ежегодно.
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«Провели театрализованное представление для всех пришедших, провели конкурс костюмов. Мы собрали на речке порядка 150 человек», — рассказала ведущий методист Центра культуры и досуга «Москворецкий» Дарья Сычева.
После дефиле карнавальных костюмов началась пенная вечеринка. Всех участников праздника угостили бесплатной ухой.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в Истре.
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