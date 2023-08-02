Подмосковье 02 августа 2023, 08:49 День Нептуна отпраздновали в Воскресенске Unsplash

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Праздник ко Дню Нептуна провели в микрорайоне Красный строитель в Воскресенске. Для гостей подготовили театрализованное представление, концерт, конкурсы и пенную вечеринку.

Мероприятие прошло на пляже реки Семиславки. Участники видели веселый концерт и спектакль о подводном царстве Нептуна. Сотрудники Центра культуры и досуга «Москворецкий» организуют такой праздник ежегодно.

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«Провели театрализованное представление для всех пришедших, провели конкурс костюмов. Мы собрали на речке порядка 150 человек», — рассказала ведущий методист Центра культуры и досуга «Москворецкий» Дарья Сычева.

После дефиле карнавальных костюмов началась пенная вечеринка. Всех участников праздника угостили бесплатной ухой.

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